Boşanma aşamasındaki eşe tehdide hapis cezası

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini tehdit eden kişi hapis cezası aldı.

B.A.'yı (30) 'Senin kanını içeceğim' diyerek tehdit ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Mustafa A. (30), 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı.<br />



Olay, geçen yıl mart ayında meydana geldi. Mustafa A.(30) boşanma aşamasındaki eşi B.A.'ya (30) WhatsApp üzerinden "Senin kanını içeceğim." yazılı bir mesaj attı.

Mağdur kadının şikayeti üzerine Mustafa A. hakkında tehdit suçundan dava açıldı. Kayseri 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanık Mustafa A., "Tahrik etti. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım." dedi.

B.A. ise şikayetçi olduğunu söyleyerek sanığın cezalandırılmasını istedi. Davanın karar duruşması, bugün görüldü. Duruşmaya Mustafa A. ile B.A. katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme, Mustafa A.'yı tehdit suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırdı.

Öte yandan çiftin boşanma davasının sürdüğü öğrenildi.