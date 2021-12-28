Boşanma aşamasındaki eşi Aygül Yıldız'ı öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde nisan ayında meydana gelen olayda, özel bir şirkette çalışan 1 çocuk annesi Aygül Yıldız sabah işe giderken, yolda boşanma aşamasındaki fabrika işçisi eşi Mehmet Yıldız ile karşılaştı.

Çift arasında çıkan tartışmada Mehmet Yıldız, belinden çıkardığı tabancayla Aygül Yıldız'a üç el ateş ederek öldürdü. Mehmet Yıldız'ın, Aygül Yıldız'ın yanına gelip konuştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Olayın ardından kaçan Mehmet Yıldız’ın Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Akpınar Caddesi’nde bir evde saklandığını belirlendi. Adrese operasyon düzenleyen polislerin 'teslim ol' çağrısı üzerine Yıldız, evin balkonuna çıkıp tabancayı başına dayayarak intihara kalkıştı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla ikan edilip gözaltına alınan Yıldız, tutuklandı.



Mehmet Yıldız hakkında Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mehmet Yıldız, bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatlarının yanı sıra, öldürülen Aygül Yıldız'ın anne ve babası ve Bursa'da bulunan Kadın Platformu üyeleri hazır bulundu. Mehmet Yıldız ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

"EŞİM HAKKIMDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDI"



Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu Mehmet Yıldız, kaçarak evlendikleri eşiyle ilk yıllarda hiçbir sorun yaşamadıklarını belirtip, "Aygül ile ailesinin oturduğu dairenin üst katına taşındık. O günden sonra anne ve babasının evliliğimize müdahale etmesi sonucu, aramızda sorunlar olmaya başladı. Bir defasında tartışmanın ardından 3 gün eve gelmedim. Döndüğümde Aygül beni eve almadı. Sorunlarımız devam edince eşim hakkımda uzaklaştırma kararı aldırdı. Olay günü yanında kaldığım annem temizlik yapacaktı. Evde sakladığım tabancamı, annemin bulmaması için yanıma aldım" dedi.



Konuşmak için Aygül'ün yayına gittiğini anlatan Mehmet Yıldız, "Kendisine, 'Neden bunu yapıyorsun, çocuğu benden uzaklaştırıyorsun' diye sordum. Bana, 'Sen ne biçim erkeksin' diyerek yüzüme tükürdü. Çocuğumuzu göstermeyeceğini söyledi. Uyarıp, silahımı gösterdim. 'Beni vuramazsın' diyerek yüzüme bir kez daha tükürdü. Bunun üzerine silahımı çıkartıp ateş ettim. Kendime geldiğimde babamın evindeydim. Çok üzgün ve pişmanım" diye konuştu.



İNDİRİM UYGULANMADI



Tarafların avukatlarının savunmasının ardından duruşmada söz alan, öldürülen genç kadının annesi Rahime Yıldırım, sanığın kızını bilerek ve tasarlayarak öldürdüğünü belirtip en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.



Duruşmaya kısa süre ara veren mahkeme heyeti, Mehmet Yıldız'ı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Yıldız hakkında indirim uygulanmadı.



Kararın ardından Bursa Adliye binası önünde, öldürülen Aygül Yıldız'ın fotoğraflarıyla toplanan Kadın Platformu üyeleri, kadın cinayetlerinin takipçisi olacaklarını söyledi, kendilerine destek veren Rahime Yıldırım ise kızının fotoğrafını öptü.

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