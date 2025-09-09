Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesi ve baldızına kurşun yağdırdı

Afyonkarahisar'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesi ve baldızını silahla vurup yaraladı. Bacanağını da silahın kabzasıyla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

'da M.T. isimli kişi, Örnekevler Mahallesi'nde yolda karşılaştığı aşamasındaki eşi K.T. ile kayınvalidesi E.K. ve baldızı A.Ç.'yi silahla vurdu.

Şüpheli, bacanağı R.Ç.'yi de silahın kabzasıyla vurarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan K.T., E.K. ve A.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüpheli M.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

