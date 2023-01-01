Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini silahla yaraladı

Murteze E. (21) kendisinden ayrılmak isteyen eşi B.E. (17) ile kayınvalidesi Birgül E.'nin (39) yaşadığı Yunuseli Mahallesi Erguvan Sokak'taki evlerine geldi.



Murteze E. burada eşi ve kayınvalidesiyle tartıştıktan sonra tabancayla ateş edip kaçtı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İlk müdahalesi yapılan yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



B.E. ile annesi Birgül E'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Zanlı Murteze E. babasının evinde yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.