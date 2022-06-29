Boşanma aşamasındaki eşi ile oğlunu öldürdü

71 yaşındaki Hüseyin Yurtseven, eşi Ümmühan ve oğlu Mustafa Yurtseven Yunusemre ilçesinde yaşıyordu. Dün akşam saatlerinde baba ve oğlu arasında tartışma çıktı.

Anne, ikisini ayırmaya çalışırken Hüseyin Yurtseven evdeki tabancayı çıkardı. Önce 45 yaşındaki Mustafa Yurtseven'i, daha sonra eşini vurdu.



Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne ve oğlu kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Hüseyin Yurtseven ilçedeki bir kahvehanede polis ekiplerince yakalandı.



Anne ve oğlunun cansız bedenleri otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.



Öte yandan Ümmühan Yurtseven'in eşiyle kavga ettikten sonra oğlunun evinde kalmaya başladığı öğrenildi.