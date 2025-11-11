Boşanma aşamasındaki eşine cinsel saldırıdan tutuklandı

Antalya'da Celal M. isimli adam, boşanma aşamasında olduğu eşine şiddet uygulayıp, saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manavgat'ta yaşayan S.M. jandarmaya giderek, boşanma aşamasında olduğu eşi Celal M.'nin 5 Kasım günü yaşadığı eve gelerek kendisine hakaret ve tehdit ettiğini, ardından şiddet uygulayıp, cinsel saldırıda bulunduğu belirterek şikayetçi oldu.

DÖVÜP, CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

Geçen yıl şubatta Celal M. ile evlendiklerini ve altı aylık bir kızı olduğunu belirten S.M., çocuğu dünyaya geldikten sonra eşinin kendisini defalarca şiddet uyguladığını, olay günü de eşinin kendisinde kaldığını ve ilişkiye zorladığını, kabul etmeyince de şiddet uyguladığını öne sürdü.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Celal M. ise suçlamaları reddetti.

Sadece eşini, kolunu sıktığı için bir kez iteklediğini öne süren Celal M. çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.