Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iddiaya göre M.E., bir süredir ayrı yaşadıkları eşi Mehtap E.'nin (37) çalıştığı Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'ndeki lokantaya gitti.



Mehtap E.'yi konuşma bahanesiyle dışarı çağıran M.E., yanındaki tabancayla eşine ateş etti.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan Mehtap E. ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Şüpheli M.E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.