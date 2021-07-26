Boşanma aşamasındaki eşine şiddet uygulayan koca tutuklandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşyan Murat Tayoğlu, iddiaya göre çocuklarını kendisine karşı doldurduğunu ileri sürdüğü, boşanma aşamasındaki eşi Irmak Kıvrak Tayoğlu'na saldırdı.

Irmak Kıvrak Tayoğlu'nun üç çocuğuyla birlikte yaşadığı sitenin bahçesinde yaşanan olay gövüenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Murat Tayoğlu'nun, çocuklarıyla beraber olan kadını yumruklayıp teklemediği görülüyor.

Olay anına dair görüntülerde, sitenin bahçesindeki çimleri sulayan bir komşunun hiçbir şey olmamış gibi çimleri sulama işlemine devam etmesi ise dikkat çekti.



Murat Tayoğlu'nun olay yerinden ayrılmasından sonra, Irmak Kıvrak Tayoğlu, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından, ambulansla Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Irmak Kıvrak Tayoğlu'nun bel kemiğinde 3 kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde darba bağlı morluklar olduğu belirlenip, tedaviye alındı. Darp raporu alan Irmak Kıvrak Tayoğlu savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Şikayet üzerine gözaltına alınan Murat Tayoğlu, bugün çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

TAKSİM'DE LAF ATMA KAVGASI