Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı: Yaklaşırsanız sizi de vururum

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde, G.C. isimli kadın yolda yürürken boşanma aşamasındaki eşi Y.C. ile karşılaştı. Bir müddet konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi ile Y.C., eşini sokak ortasında döverek yanında getirdiği silahla ateş etmeye başladı.

Çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyup dışarıya çıkan vatandaşlar olaya müdahale etmek isteyince, gözü dönmüş koca silahı bu kez de yardıma gelen vatandaşlara doğrulttu. Yaralı kadının eşinin elinden silahı almasıyla birlikte hamle yapan vatandaşlar, Y.C.’yi yakaladı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri gelirken, yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Eşini silahla yaralayan şahsı gözaltına alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

"SİLAHI BİZE DOĞRULTTU, ‘YAKLAŞIRSANIZ SİZİ DE VURURUM’ DEDİ"

Evinde dinlenirken bir anda 3-4 el silah sesi duyduğunu belirten Öztürk Keleş, "Peşine bir kadın bağırtısı geldi. Kendimi bir anda dışarıya attım. Buraya geldiğimde kadınla adamın boğuştuğunu gördüm. Biraz yaklaşınca kanları gördüm, kadının vurulduğunu fark ettim. Kadını kurtarmak için yaklaştık, adam silahı bize doğrulttu. ‘Yaklaşırsanız sizi de vururum’ diyince temkinli davranıp yavaş yavaş müdahale etmeye çalıştık. Benim başka bir arkadaşım daha vardı, o da karşı taraftan geldi. Onunla göz göze geldik. Kadın adamın elinden bir anda silahı aldı, arkaya doğru attı. Silahtan kurtulunca ben hemen şahsın üzerine çullandım. Etkisiz hale getirdik" dedi.