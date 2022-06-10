Boşanma aşamasındaki eşine velayet tartışmasında ateş açtı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde E.E., velayet konusunda tartıştığı, boşanma aşamasındaki eşi M.E.'ye tabancayla ateş açtı. Kadının koşarak kocasının silahlı saldırısından kurtulma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis, kaçan E.E.'yi arıyor.

Haberler - DHA 10.06.2022 - 14:49

Boşanma aşamasındaki eşine velayet tartışmasında ateş açtı

İlişkili Haberler

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

İstanbul'da ortalığı karıştıran iddianın ardından 'TikTok' çıktı

İstanbul'da ortalığı karıştıran iddianın ardından 'TikTok' çıktı

'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşine silahla ateş açtı.

Olay, dün Özkum Caddesi’ndeki Sanat Sokağı’nda meydana geldi.

E.E.(35) ile boşanma aşamasında olduğu M.E.(25), çocuklarının velayetini konuşmak için Sapanca Gölü kenarında buluştu.

Çiftin konuşması, kısa sürede tartışmaya döndü. E.E., belinden çıkardığı tabancayla kadının bacaklarına doğru peş peşe ateş etti.

Silahı görünce koşarak kaçan M.E., yara almazken, olay yerindeki esnaftan N.B. adlı kadın da yerden seken taşın yüzüne gelmesiyle yaralandı. N.B., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Öte yandan M.E.'nin, eşinin silahlı saldırısından kurtulma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis, olay yerinden kaçan E.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

VİDEO: KADINI GASBETMEYE ÇALIŞIRKEN İŞÇİLERDEN DAYAK YEDİ

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...