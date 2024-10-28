Boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği ile katletti

Bir kadın daha cinayete kurban gitti.



Kurtuluş Mahallesi'ndeki otogarda E.G, boşanma aşamasındaki eşi Sevgi Gezer'e (32) av tüfeğiyle ateş etti.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık personelince yapılan kontrolde 3 çocuk annesinin yaşamını yitirdiği belirlendi.



Gezer'in cenazesi incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.



Polis ekipleri E.G'yi gözaltına aldı.

