Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı: Kızının karne töreninde yakalandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yasemin Ü., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından otomobiliyle kaçan Ümit Ü., sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşinin kızıyla ilgilenmediğini ve kendisini hapse attırmaya çalıştığını öne sürdü. ​Yasemin Ü., tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürürken, Ümit Ü., bugün sabah saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Altı Eylül Ortaokulu’nda eğitim gören kızı Elif'in karne törenine geldi. Ümit Ü., okul çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ümit Ü.'nün üzerinde yapılan aramada kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi. Ümit Ü.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.