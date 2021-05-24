Boşanma aşamasındaki eşini kurşun yağmuruna tutan koca teslim oldu

Şişli'de boşanma aşamasında oldukları ve ayrı yaşadıkları öğrenilen 38 yaşındaki Samet M., Miralay Şükrü Bey sokağa gelerek eşini beklemeye başladı. 27 yaşındaki Semiha M. adındaki eşinin geldiğini gören koca arabasından inerek kadını kurşun yağmuruna tuttu.



5 YERİNDEN YARALANDI



Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı kadına müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından 5 yerinden yaralanan Semiha M., Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

EŞİNE KURŞUN YAĞDIRAN KOCA POLİSE TESLİM OLDU



Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Eşini sokak ortasında kurşun yağmuruna tutan Samet M. ise olaydan kısa bir süre sonra polise giderek teslim olduğu öğrenildi. Öte yandan şahsın silahından çıkan kurşunlar sokak içerisindeki işyerlerinin camlarına isabet etti.