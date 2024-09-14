Boşanma aşamasındaki eşini metroda katletti

Sıhhiye Metro İstasyonu'nda boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Cafer Bozdemir ve Döne Bozdemir, metro çıkışında tartışmaya başladı.



Cafer Bozdemir, üzerinde bulunan tabancayı çıkarıp Döne Bozdemir'e ateş etti. Döne Bozdemir, sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Cafer Bozdemir, çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.



Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Döne Bozdemir, hayatını kaybetti. Cafer Bozdemir de polis tarafından gözaltına alındı.

