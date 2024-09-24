Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Malatya'da bir kadın daha cinayete kurban gitti.

Kent merkezinde saat 13.15 sıralarında meydana gelen olayda, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen R.K. ile eşi Nuran Karayiğit (37) arasında avukat görüşmesi sonrasında tartışma çıktı.

Araç içerisinde devam eden tartışma sonrası R.K. tabanca ile eşine bir el ateş açtı. Açılan ateş sonucu göğüs bölgesine kurşun isabet eden kadın yaralandı.

Yaralı eşini Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götüren R.K. burada polis ekiplerine teslim oldu.