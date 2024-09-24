Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Malatya'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından otomobil içerisinde göğsünden vurulan Nuran Karayiğit hayatını kaybetti.

Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

'da bir kadın daha cinayete kurban gitti.

Kent merkezinde saat 13.15 sıralarında meydana gelen olayda, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen R.K. ile eşi Nuran Karayiğit (37) arasında avukat görüşmesi sonrasında tartışma çıktı.

Araç içerisinde devam eden tartışma sonrası R.K. tabanca ile eşine bir el ateş açtı. Açılan ateş sonucu göğüs bölgesine kurşun isabet eden kadın yaralandı.

Yaralı eşini Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götüren R.K. burada polis ekiplerine teslim oldu.

Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü - 1

Araçta inceleme yapan ekipler olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet silah bulurken, genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nuran Karayiğit'in cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken kızının yüzünü son bir kez görmek isteyen baba M.K.'nın feryadı yürekleri dağladı.

Eşini öldüren R.K.'nın polis merkezinde olayla ilgili başlatılan incelemesi devam ediyor.

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