Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa, 'haksız tahrik' indirimi

Kentte geçen yıl 13 Nisan'da Berşan Aksak, Ramazan Bayramı nedeniyle çocuklarını görmek istediğini belirtip, boşanma aşamasındaki 5 yıllık eşi Petek Aksak'ı buluşmaya çağırdı. Kızı Eflin'i (4) yanına alan Petek Aksak, Berşan Aksak ile bir araya geldi. Berşan Aksak, iddiaya göre; kızı olmadan konuşmak istedi. Kızını evine bırakan Petek Aksak, bu kez Berşan Aksak ile Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki hatıra ormanında buluştu. Burada taraflar arasında tartışma çıkarken, Berşan Aksak, çıkardığı tabanca ile 3 el ateş açıp Petek Aksak'ı öldürdü.

Kaçan şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. 5 ayrı suçtan kaydı bulunan ve ilk ifadesinde; tartışma sırasında olayın aniden geliştiğini iddia eden Aksak, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.



KARAR DURUŞMASI



Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Berşan Aksak, bugün karar duruşmasına çıktı. Duruşmaya sanık Aksak'ın yanı sıra öldürülen Petek Aksak'ın annesi Pınar Otçu ile babası Hakan Otçu ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanık Berşan Aksak hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis isteğini yineledi.