Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, 8 yaşındaki kızını yaraladı

Şırnak'ta M.Ş. pompalı tüfekle boşanma aşamasındaki eşi Mihriban Şengil’i öldürüp, yanındaki kızı T.Ş.’yi ise yaraladı. Otopsinin ardından kadınlar tarafından teslim alınan Şengil'in cenazesi, Uludere ilçesine götürüldü.

Haberler - DHA 22.04.2022 - 17:32

Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, 8 yaşındaki kızını yaraladı

Şınark'ın Uludere ilçesinde yaşayan Mihriban Şengil (31) şiddet gördüğü gerekçesiyle 2 çocuğunun babası M.Ş.'ye boşanma davası açtı. 15 Nisan günü bir araya gelen çift, 28 Nisan’da görülecek olan duruşmada anlaşarak boşanmaya karar verdi.

Dün akşam saatlerinde kızı T. ile Yeşilova Mahallesi'nde yürüyen Mihriban Şengil, eşi M.Ş.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırıda Mihriban Şengil ile kızı T.Ş. yaralandı.

Mihriban Şengil, 8 yaşındaki kızının yanında öldürüldü. Mihriban Şengil, 8 yaşındaki kızının yanında öldürüldü.

İhbar üzerine gelen ambulansla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Mihriban Şengil, kurtarılamadı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Mihriban Şengil'in cenazesi, otopsinin ardından kadınlar tarafından morgdan alındı. Ağıtlar yakan kadınlar, cenazeyi cenaze arabasına kadar taşıdı. Mihriban Şengil’in cenazesi, defnedilmek üzere Uludere ilçesine götürüldü. 

Polisin, olaydan sonra kaçan M.Ş.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 

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