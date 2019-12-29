Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Ankara'daki bir kadın uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından vurularak öldürüldü.

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Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Başkent Ankara'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp intihar etti.

Olay Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 çocuk annesi Deniz Ö., şiddetli geçimsizlik nedeni ile eşinden boşanma kararı aldı.

Eşinden boşanmak istemeyen Dursun Ö., sık sık tehditlerde bulundu. Bunun üzerine yetkili mercilere başvuran Deniz Ö., uzaklaştırma kararı aldırdı.

Uzaklaştırma kararına rağmen eşinin peşini bırakmayan Dursun Ö., eşinin yaşadığı eve geldi. Deniz Ö.’yü başından vuran Dursun Ö. aynı silahla intihar etti.

KADIN CİNAYETLERİNİN ANATOMİSİ

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