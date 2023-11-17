Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

İzmir'de bir hastanede çalışan Çiğdem Dıvrak ile 20 Kasım'da boşanma davaları görülecek olup, market işleten eşi Erdoğan Dıvrak arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile Erdoğan Dıvrak, tabancasıyla biri 19, diğeri 12 yaşında 2 çocuk annesi eşini başından vurdu.

Dıvrak, ardından aynı tabancayı kendi başına dayayıp, bir kez daha tetiğe dokundu. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. İnceleme sonrası cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.