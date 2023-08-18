Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde iddiaya göre Ali Yavuz (50), gece saatlerinde boşanma sürecinde olduğu eşi Melek Yavuz'un (34) Büyüksekiler köyündeki evine gitti.

Burada Ali Yavuz ile boşanma aşamasındaki eşi Melek Yavuz ve kayınvalidesi Ayşe Karakaş (68) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Yavuz, eşi Melek Yavuz ve kayınvalidesi Ayşe Karakaş’ı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Melek Yavuz ve annesi Ayşe Karakaş,komşularının yardımıyla olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Melek Yavuz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, anne Ayşe Karakaş’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan olay yerinden kaçarak izini kaybettiren Ali Yavuz’un ise intihar ederek yaşamına son verdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.