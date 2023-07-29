Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Ankara'da bir kişi tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı. 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti, intihar girişiminde bulunan zanlı da hastanede tedavi altına alındı.

Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

'nın Nallıhan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çayırhan Mahallesi'nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.Ç. (44), boşanma aşamasında olduğu eşi S.Ç'yi (42) tartışma sonucu bıçakladı. A.Ç, daha sonra bıçakla intihar girişiminde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye kolluk kuvvetleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli yaptığı incelemede 2 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Durumu ağır olan şüpheli A.Ç. hastaneye kaldırılırken, kadının cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga götürüldü.

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