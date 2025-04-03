Boşanma aşamasındaki eşini silahla tehdit edip intihara kalkıştı

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Aşıkveysel Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde iddiaya göre, M.C., aralarında sorun olan boşanma aşamasında olduğu eşinin evinin önüne gitti.

İkili arasındaki konuşma bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle M.C., yanında getirdiği tabancayla eşinin yanına gelmesi için havaya bir el ateş açtı.

İNTİHARA KALKIŞTI

Eşi yanına gelmeyince M.C. tabancayı kafasına doğrultarak intihar etmeye kalkıştı. Durum üzerine kadın, eşinin yanına geldi, bir süre tartıştıktan sonra ikili araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalar sonucu Ataşehir Asayiş Büro Ekipleri tarafından yakalanan M.C. tutuklandı.