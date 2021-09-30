Boşanma aşamasındaki eşini silahla vurduğu ve sakat bıraktığı iddiasıyla yargılanan sanığa 25 yıl hapis istemi

İstanbul Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini silahla vurduğu ve sakat bıraktığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Samet Mutlu'nun mahkemesi gerçekleşti.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Samet Mutlu, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle katıldı.

Sanık Samet Mutlu, eşinin kızını almak için kız kardeşini aradığını, daha sonra evinin önüne gelerek kendisini aşağı çağırdığını belirterek,



"Bana soğuk cevaplar veriyordu. 'Kızımız dışında beni arama' dedi. 'Ben seni ne zaman rahatsız ettim' diye sordum. Ben gülerek cevap verince, 'gülme biraz erkek ol' dedi. Omzumdan itti, ben de tokat attım. Bağırmaya başladı. Yukarı çıktım. Bana, 'kurusıkı Samet' dedi. Bu söze takıntılı olduğum için silahımı aldım, havaya ateş ettim. 5 saniye sürdü, Sabiha yere düştü"

Olaydan sonra kaçmadığını ve polise giderek teslim olduğunu anlatan Mutlu, "Eşimden özür diliyorum, pişmanlığımı belirtmek istiyorum" dedi.



SİLAH SESLERİ GELİRKEN BORSA OYNAYAN TANIK



Olaya tanıklık eden bir kişi "El hareketleri gördüm. Başta temas veya vurma yoktu. Samet kızdı, küfretti. O ara tokat attı ve arabasına yürüdü. Sonra silah sesi duydum" diye konuştu.



Tanık S.Ş.K, şöyle devam etti: Camdan içeri mermi gelince ciddi olduğunu anladım. 4 patlama sesi duydum, dükkanın camı kırıldı. Kızın vurulduğunu gördüm. Başta yardım etme cesareti bulamadım.

Tartışmanın 5 dakika, silahla vurma olayının da 20 saniye kadar sürdüğünü anlatan tanık, bütün mahallenin olayı gördüğünü ancak kimsenin şahit olmak istemediğini de sözlerine ekledi.

"TANIK YALAN SÖYLÜYOR"



Sabiha Mutlu ise, tanığın yalan söylediğini ifadesinde çelişkiler olduğunu belirterek, "Tanık yalan söylüyor. Bizim ağız tartışmamız olmadı. Silahını arabadan almaya gitmedi. Karnından çıkarıp direkt bana iki el sıktı. Önce havaya ateş etmesi söz konusu değil. Bana sıktıktan sonra yukarıdan saksı atılınca havaya ateş etti. Tanık dedikodulardan etkilenmiştir" dedi.



Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, mağdurun ağır yaralandığı ve elde edilen delillere göre silahtaki tüm kurşunların harcandığına dikkat, sanığın durumu inkar ettiğini, çocuğu teslim almak için gelen eşinin yanına silahla gittiği, kasten öldürmeye teşebbüs ettiği ve suçu tahrikle işlediğine ilişkin delil bulunmadığını kaydetti.



Sanık Samet Mutlu'nun, daha önce de kurusıkı tabancayla eşine ateş ettiğinin ortaya çıktığını ve kurusıkı silahın da tehdit olarak kabul edildiğini aktaran savcı, sanığın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla ve "silahla tehditten" de 2 yıldan 5 yıla olmak üzere toplam 15 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

SAVCILIK MÜTALAASINDA 25 YILA KADAR HAPİS TALEBİ



Beyanı alınan mağdur avukatı, olayın mağdurlarından küçük çocuğun da pedagog eşliğinde tanıklığına başvurulmasını istedi, mütalaaya katıldığını belirtti.

Müdahil bakanlık avukatı da, sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep etti.



Sanık Samet Mutlu ise daha önceki ateş etme olayıyla ilgili hakkında herhangi bir şikayet olmadığını belirterek, "Silahı polislere teslim edip havaya ateş ettiğimi anlattım. Eşim Sabiha Mutlu'ya, kızımı taciz ettiğimi söylemesine rağmen herhangi bir zarar vermedim. Çocuğum benden uzaklaştırılmıştır. Benim öldürme kastım yoktur" diye konuştu.



Sanığın avukatı ise olay tam araştırılmadan mütalaa hazırlandığını savunarak, müvekkilinin haksız tahrik altında bu suçu işlediğini ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini söyledi.



Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına ve sanık avukatına mütalaaya karşı savunma için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.



"NAMUSUMA DİL UZATIP İNDİRİMDEN YARARLANMAYA ÇALIŞIYOR"



Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan mağdur Sabiha Mutlu, ayaklarını göstererek, "Bu hale geldim, beni öldürmeye çalıştı. Namusuma dil uzatıp indirimden yararlanmaya çalışıyor. Bir iki yıl yatıp çıkmasınlar artık. Ben ne ilkim ne de son. Şiddete kim meyilliyse kendisini frenlemeyi bilecek. Evladım için yaşamak istiyorum" dedi.



Eşinin kendisini öldürmekten başka hiçbir amacının olmadığını ve hapisten çıkması durumunda kendisini öldüreceğini anlatan Mutlu, "Beni bitirdi, yürüyemiyorum. Artık ayaklarım yok. Ben anneyim ve çocuğumu büyütmek istiyorum. Devlet beni korusun istiyorum" dedi.