Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında 12 yerinden bıçakladı
Çanakkale'de M.K., boşanma aşamasındaki eşi Eren Kılıçarslan tarafından sokak ortasında 12 yerinden bıçaklandı.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde M.K., ailesinin yanına gitmek için otobüsten indi.
Bu sırada boşanma aşamasındaki eşi Eren Kılıçarslan, M.K.'nin arkasından yaklaşıp, 12 yerinden bıçakladı.
M.K. kanlar içinde yerde kalırken, çevredekileri ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından M.K. hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri ise Kılıçarslan'ı yakalama için çalışma başlattı.
Öte yandan Kılıçarslan'ın kaçmadan önce M.K.'nin bulunduğu ambulansın önünü kesmeye çalıştığı öğrenildi.
YAKALANDI
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla bir süre sonra yakalanan Kılıçarslan, gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kılıçarslan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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