Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında dövdü

İstanbul Arnavutköy'de bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü.

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında dövdü

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi 30 Ağustos Caddesi'nde dün iddiaya göre; N.V. isimli kadın, çocuğunun mezuniyet töreni için okula giderken boşanma aşamasında olduğu eşi M.V. karşısına çıktı.

M.V. sokakta bir anda N.V.'ye tekme ve yumrukla saldırdı.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, M.V.'nin saldırdığı anlar yer aldı.

Saldırıya uğrayan kadın, olay sonrası polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

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