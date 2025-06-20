Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında dövdü

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi 30 Ağustos Caddesi'nde dün iddiaya göre; N.V. isimli kadın, çocuğunun mezuniyet töreni için okula giderken boşanma aşamasında olduğu eşi M.V. karşısına çıktı.

M.V. sokakta bir anda N.V.'ye tekme ve yumrukla saldırdı.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, M.V.'nin saldırdığı anlar yer aldı.

Saldırıya uğrayan kadın, olay sonrası polis merkezine giderek şikayetçi oldu.