Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında dövdü
İstanbul Arnavutköy'de bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi 30 Ağustos Caddesi'nde dün iddiaya göre; N.V. isimli kadın, çocuğunun mezuniyet töreni için okula giderken boşanma aşamasında olduğu eşi M.V. karşısına çıktı.
M.V. sokakta bir anda N.V.'ye tekme ve yumrukla saldırdı.
O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, M.V.'nin saldırdığı anlar yer aldı.
Saldırıya uğrayan kadın, olay sonrası polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
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