Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu

46 yaşındaki Remziye Yücel, 4 çocuk annesi

Adıyaman'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini av tüfeğiyle vurdu.



Olay, sabah saatlerinde İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin temizlik personeli olarak çalışan Remziye Yücel(46), sabah işe gittiği sırada boşanma aşamasında olduğu ve 2 yıldır ayrı yaşadığı öğrenilen eşi Zeynal Yücel(50), tarafından sokak ortasında av tüfeği ile vuruldu.

Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileri Remziye Yücel'i Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan 4 çocuk annesi Yücel, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.



Remziye Yücel'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayın ardından kaçan Zeynal Yücel'i yakalamak için çalışma başlattı.