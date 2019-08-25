Malatya'da bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tabancayla yaralandı.
Merkez Battalgazi ilçesi Hürriyet Parkı civarında, Erdem K. ile boşanma aşamasındaki eşi Kader K. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Erdem K, yanında bulunan tabancayla ateş ederek eşini yaraladı.
Kader K, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Erdem K'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla yaraladı
Anadolu AjansıTürkiye
Malatya'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.
Malatya'da bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tabancayla yaralandı.