Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını sokak ortasında katletti

Çorum'da Hasan Orhan boşanma aşamasındaki eşi Nazegül Orhan ve baldızı Meryem Karakoç’u sokak ortasında tabancayla vurarak katletti. Katil aynı silahla yaşamına son verdi.

Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını sokak ortasında katletti

'da iki kadın daha cinayete kurban gitti.

Kale Mahallesi, Mürsel 3. Sokak’ta Hasan Orhan boşanma aşamasında olduğu eşi Nazegül Orhan ile görüşmek için yaşadığı eve giderken sokakta karşılaştı.

Orhan çifti, sokak ortasında tartışmaya başladı. Hasan Orhan, eşi Nazegül ve yanındaki baldızı Meryem Karakoç’u tabancayla vurarak öldürdü, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını sokak ortasında katletti - 1

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Hasan Orhan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Orhan doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay yerinde hayatını kaybeden eşi ve baldızı da olay yeri incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı

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