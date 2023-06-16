Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini öldürdü

Gaziantep’te Mertcan K. (25), Atakent Mahallesi'nde plakası öğrenilemeyen otomobille, kayınpederi Ertuğrul Kaya (47) ve boşanma aşamasındaki eşi Bilge Köse'nin (25) bulunduğu otomobilin önünü kesti.



Araçtan indikten sonra Mertcan K., pompalı tüfekle ateş açtığı otomobildeki Kaya ve Bilge K.'yi yaraladı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerin çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.



Ambulanslarla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan baba-kız, kurtarılamadı.



Polis ekipleri saldırının ardından kaçan Mertcan K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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