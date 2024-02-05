Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini yaralayıp intihar etti

A.D. sağ kasığı ve bacağından, babası Y.D. ise sol omzundan yaralandı. Sertaç D., kiralık olduğu belirlenen otomobille kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Baba- kız, Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olan A.D., buradaki müdahalesinin ardından Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.



BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU



Polis, bir süre sonra Sertaç D.’nin kaçtığı otomobili olay yeri yakınlarında terk edilmiş halde buldu. Ekipler, olaydan 3 saat sonra Sertaç D.’yi İspat Cami Mahallesi Yüksekokul Sokak’ta bulunan boş bir arazide başından silahla vurulmuş olarak ağır yaralı halde buldu. İntihara kalkıştığı değerlendirilen Sertaç D., çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.



Sertaç D., 3 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde bugün hayatını kaybetti. Sertaç D.’nin cenazesi otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



Öte yandan tedavisi süren A.D.’nin sağlık durumunun iyiye gittiği, babası A.D.’nin ise taburcu edildiği bildirildi.