Boşanma aşamasındaki eşini yaralayan sanığa tahliye kararı

15 yıl hapse çarptırılan Ali Karadeniz’e istinafın cezayı yüksek bulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 'haksız tahrik' indirimi uygulandı. Aldığı 11 yıl 3 ay hapis cezası, bu kez Yargıtay tarafından bozuldu.

CEZASI İKİ KEZ İNDİRİLDİ VE TAHLİYE OLDU

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bozma kararının ardından sanık Ali Karadeniz, yeniden hakim karşısına çıktı.Duruşmaya mağdur Sinem Karadeniz katılmadı.

Yargıtay bozma kararına karşı sözleri sorulan sanık Karadeniz, "Diyeceğim bir şey yok. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Karadeniz'i, ''Eşi kasten öldürmeye teşebbüs'' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle önce 18 yıla, 'haksız tahrik' ile 9 yıla, 'iyi hal' indirimi ile de 7 yıl 6 aya indirilmesine karar verdi. Heyet, sanığın cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmetti.



