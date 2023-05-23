Boşanma aşamasındaki eşinin ağabeyini öldürdü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı N.S. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. N.S. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Saldırı anları ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Elinde silahla gelen G.Ç.'nin dükkanın önüne çıkan N.S.'ye art arda ateş ettiği, yere düşen N.S.'ye tekme attığı görüldü. Bu sırada dükkanın önünde bulunan bir kişi ise saldırıda kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu. G.Ç.'nin yürüyerek ayrıldığı görüldü.



POLİSİN YAKALADIĞI ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Silahlı saldırının ardından inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası ve görgü tanıklarından aldığı bilgiler doğrultusunda şüpheliyi yakalanmak için harekete geçti.

Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, G.Ç.'yi kullandığı silah ile aynı gün içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından ''kasten adam öldürmek'' suçundan adliyeye sevk edilen G.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.