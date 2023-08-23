Boşanma aşamasındaki eşinin evine çatıdan girip ateşe verdi

Siirt'te hakkında uzaklaştırma kararı aldıran boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı eve çatıdan giren koca, evi ateşe verip, intihar etti.

Boşanma aşamasındaki eşinin evine çatıdan girip ateşe verdi

'te hakkında uzaklaştırma kararı bulunan L.K, aşamasındaki eşi E.K'nin ikamet ettiği Kooperatif Mahallesi Abdullah Bağış Caddesi 1712 Sokak'taki binaya geldi.

Apartmanın çatısına çıkan ve 5. kattaki dairenin tuvalet kısmından içeriye giren L.K'yi fark eden eşi E.K. daireden ayrıldı. L.K. eşinin ayrılmasının ardından kendisini daireye kilitledi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Boşanma aşamasındaki eşinin evine çatıdan girip ateşe verdi - 1

Güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen kapıyı açmayan L.K, kapıya ve çevreye silahla rastgele ateş açtıktan sonra evi ateşe verdi.

Bunun üzerine ekiplerin kapıyı kırarak içeri girmeye çalıştığı esnada L.K. elindeki silahla etti.

Evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

L.K'nin cesedi otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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