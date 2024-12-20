Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu Mehtap yaşam savaşını kaybetti

Bir kadın daha cinayete kurban gitti.

Turgutlu'da bir restoranda bulaşıkçı olarak çalışan Mehtap Yerbağ, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan 4 çocuğunun babası 20 yıllık eşi Mehmet Yerbağ'a, ekim ayında boşanma davası açtı.

Mehtap Yerbağ, bu süreçte eşinin kendisini tehdit etmesi üzerine şikayetçi oldu.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERDİ

Turgutlu Aile Mahkemesi, Mehmet Yerbağ hakkında 15 Ekim'de 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi.

Boşanma davası süren Mehmet Yerbağ, 3 Aralık'ta saat 09.30 sıralarında eşi Mehtap Yerbağ'nın çalıştığı Selvilitepe Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki restorana geldi.

Mehmet Yerbağ, barışma teklifini geri çeviren Mehtap Yerbağ'a tabancasıyla ateş etti. Yerbağ, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı. Mehtap Yerbağ ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"SİNİRLENİP ATEŞ ETTİ"

Polis, olayın ardından Mehmet Yerbağ'ı yakaladı. Yerbağ, polisteki ifadesinde, "Araya aile büyüklerini sokmama rağmen boşanma isteğinden vazgeçmeyince sinirlenip, ateş ettim." dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yerbağ, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanedeki tedavisi süren Mehtap Yerbağ, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.