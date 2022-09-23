Boşanma aşamasındaki eşini ve iki akrabasını öldürdü

Giresun'un Espiye ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını ve iki akrabasını silahla öldüren kişi intihara teşebbüs etti.

Boşanma aşamasındaki eşini ve iki akrabasını öldürdü

'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısı ile iki akrabasını silahla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Nuri Çamur, boşanma konusunda görüşmek için eşi Dilek Çamur'un Orman Sokak'ta kaldığı eve gitti.

Aralarında çıkan tartışma üzerine eşine ve evde bulunan akrabaları Damla Çubukçu ile Ayşe Kılıç'a tabancayla ateş eden Nuri Çamur, daha sonra aynı tabancayla intihar girişiminde bulundu.

Boşanma aşamasındaki eşini ve iki akrabasını öldürdü - 1

Ağır yaralanan Dilek Çamur, Damla Çubukçu ve Ayşe Kılıç, kaldırıldıkları Espiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Nuri Çamur'un tedavisi ise devam ediyor.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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