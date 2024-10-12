Boşanma aşamasındaki genç kadın beşinci kattan atladı

Çorum'da boşanma aşamasında olduğu öğrenilen genç kadın, beşinci kattan atlayarak ağır yaralandı.

Boşanma aşamasındaki genç kadın beşinci kattan atladı

Olay, Fen Lisesi Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre aşamasında olduğu öğrenilen 19 yaşındaki M.G.Ç., 5 katlı binanın çatısından kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen genç kadın ağır yaralandı. İlk müdahalesi yapılan genç kadın, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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