Boşanma aşamasındaki genç kadın beşinci kattan atladı

Olay, Fen Lisesi Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 19 yaşındaki M.G.Ç., 5 katlı binanın çatısından kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen genç kadın ağır yaralandı. İlk müdahalesi yapılan genç kadın, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

