Boşanma aşamasındaki kadına kayınpederinden saldırı. Kız kardeşini öldürdü

Kırıkkale Y.E, Yaylacık Mahallesi'ndeki bir avukatlık bürosunda oğlunun boşanma aşamasındaki eşi Eser E. ve kardeşi Nilgün Geçer'le bir araya geldi.



Burada kayınpeder Y.E, Eser E. ve kız kardeşine tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan iki kız kardeş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Geçer, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



DURUMU AĞIR

Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan Eser E'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.