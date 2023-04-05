Boşanma aşamasındaki kocası tarafından çocuğunun gözü önünde öldürüldü

Antalya'da bir turizm firmasında şoför olarak çalışan Yılmaz Gürpe, bir süre önce memleketi Konya'ya geldi. Gürpe, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Ebru Gürpe'ye çocuğunun gözü önünde sokak ortasında tabancayla ateş etti. Kanlar içinde kalan Ebru Gürpe yeere yığılırken, Yılmaz Gürpe ise annesinin yanındaki çocuğunu, otomobile bindirip hızla olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Ebru Gürpe, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



'Yaralama' ve 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunan Yılmaz Gürpe, polis ekiplerince, saklandığı Topraklık Caddesi'ndeki evinde, suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.