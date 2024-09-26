Boşanma aşamasındaki kocasının bıçakladığı Esin, 29 gün sonra öldü

29 Ağustos'ta yaşanan Atatürk Mahallesi Ulus Meydanı'nda meydana yaşanan olayda eşi Özkan Karabıyık, boşanma aşamasındaki eşi Esin Karabıyık ile onun yakını Ebru Duvar'ı bıçakladı.

Çevredekilerin müdahale etmesi üzerine Özkan Karabıyık, aynı bıçakla kendini de yaraladı. Olayda ağır yaralanan Ebru Duvar ve Özkan Karabıyık, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Esin Karabıyık ise ameliyata alındı.



29 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ



Olaydan sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yaklaşık 10 gün önce sağlık durumu kötüye giden Esin Karabıyık, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Karabıyık, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.