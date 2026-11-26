Alaçam Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği bir karar üzerinde inceleme yapan Yargıtay 2.Hukuk Dairesi, boşanan eşler arasıda imzalanan anlaşmalı boşanma protokollerinde köklü değişiklik yaratabilecek bir karar verdi.

Dava dosyasına göre, anlaşmalı boşanan eşler, kendi aralarında bir protokol imzaladı ve bu protokol eşleri boşayan mahkeme tarafından kararın eki sayıldı, Protokolde, “boşanma davasının kesinleşmesinden sonra davalı eşin 10 yıl süreyle davacı eşin soyadını kullanabileceği” maddesine yer verildi.

İlk mahkeme, bu maddenin yer aldığı protokolü kararının eki olarak değerlendirdi ve karar da kesinleşti.

Adalet Bakanlığı, kararı temyiz etti. Dosyayı inceleyen Daire, Türk Medeni Kanunu'nun, “ Boşanma hâlinde kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur; ancak, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Eğer kadın evlenmeden önce dul idiyse hâkimden bekârlık soyadını taşımasına izin verilmesini isteyebilir. Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hâkim, kocasının soyadını taşımasına izin verir. Koca, koşulların değişmesi hâlinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir.” maddesine atıfta bulundu.

BOŞANMA PTOROKOLLERİNDEKİ MADDELER YASAL HAKLARI ORTADAN KALDIRAMAZ

Yüksek Mahkeme, ilk derece mahkemenin, boşanma protokolü yerine bu yasa maddesini dikkate alması gerektiğine işaret ederken, “Anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan düzenlemeler, mahkemenin kanunun emredici hükümlerini ve kamu düzenine ilişkin hususları denetleme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz” kararını verdi.

Daire, eşlerden birinin 10 yıl süreyle soyadını kullanmaya izni vermekle yükümlü olmasının yasaya aykırı olduğuna da hükmetti ve eşlerden birinin yasanın verdiği hakla, “koşulların değişmesi hâlinde bu iznin kaldırılmasını isteyebileceğine.” dikkat çekti. Yargıtay 2.Hukuk Dairesi, bu durumu gözeterek ilk derece mahkemenin kararını usul ve yabsaya aykırı bularak iptal etti.