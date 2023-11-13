Boşanma davası açan enişteye kurşun yağmuru

Ağrı’da Ö.K. ile B.K. isimli iki kişi, kız kardeşlerine boşanma davası açan Osman Beyazıt’a silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda Osman Beyazıt yaşamını yitirdi, babası Ahmet Beyazıt ise ağır yaralandı.

Boşanma davası açan enişteye kurşun yağmuru

’da iki kişi, kız kardeşlerine boşanma davası açan eniştelerini öldürüp, babasını ağır yaraladılar.

Olay, saat 13.30 sıralarında Murat Mahallesi 29 Ekim Caddesi’nde meydana geldi. Ö.K. ve B.K., kız kardeşlerine boşanma davası açan enişteleri Osman Beyazıt ve babası Ahmet Beyazıt’ın içerisinde bulunduğu 04 DD 735 plakalı hafif ticari araca önce traktörle çarptı.

Boşanma davası açan enişteye kurşun yağmuru - 1

Ö.K. ve B.K., daha sonra tabancayla araca rastgele ateş açtı.

Mermilerin isabet ettiği Ahmet Beyazıt ile oğlu Osman Beyazıt ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Osman Beyazıt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, babası Ahmet Beyazıt'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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