Boşanma davası açan enişteye kurşun yağmuru

Ö.K. ve B.K., daha sonra tabancayla araca rastgele ateş açtı.



Mermilerin isabet ettiği Ahmet Beyazıt ile oğlu Osman Beyazıt ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Yaralılardan Osman Beyazıt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, babası Ahmet Beyazıt'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.