İstanbul Kağıthane'de yaşayan pastacı 45 yaşındaki Necdet Ç.'nin 21 yılık eşi ve 3 çocuğunun annesi İlkay Y., 2 yıl önce evi terk etti.
Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre, eve dönmeye ikna edemediği eşine boşanma davası açan Necdet Ç., çocuklarını görmek istediğinde, eşinden "Neden çocukların velayetini istedin? Çocuklar senden değilki" yanıtı aldı.
Boşanma davası sonuçlandı, velayetleri annelerine verilen çocuklar için Necdet Ç.'nin 600 nafaka ödemesine karar verildi.
Necdet Ç., eşinin sözleri üzerine de çocuklarına soy bağının reddi davası açtı. Çıkan DNA sonucuna göre, çocukların hiçbiri Nevdet Ç.'den değildi. Necdet Ç., eski eşine 10 bin lira maddi, 500 bin lira da manevi tazminat davası açtı.