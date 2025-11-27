Boşanma davası hastanede bitti
27.11.2025 12:54
DHA
Kayseri Adliyesi önünde boşanma davasının tarafları arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Kayseri Adliyesi Aile Mahkemesi’nde boşanma davası olan iki taraf arasında duruşma sonrası adliye dışında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, aralarında davanın tanıklarının da olduğu 5 kişi arbedede yaralandı.
Kavgaya, adliyede görevli polisler müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından B.K., A.T., H.Y., M.C. ve İ.E., kentteki çeşitli hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.