Boşanma davası hukuk mücadelesine dönüştü: "Alacağım 100 milyon lirayı aştı"

AKIL HASTASI RAPORU ALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI

1999 yılında C.Ç ile evlendiklerini belirten Nilüfer Yalçın, eşinin oğulları 4 yaşındayken evi terk ettiğini söyledi.

Mecburen boşanma davası açmak zorunda kaldığını anlatan kadın, "Davayı açtık ama ne boşanma sürecinde ne de mal rejimiyle ilgili süreçte hiçbir hak talep edemedik. Sebebi ise 2007 yılında karşımıza çıkan bir akıl hastalığı raporuydu." dedi.

"YENİ RAPOR ALIP, YENİDEN EVLENDİ"

Eski eşi hakkında akıl hastası raporu aldırıldığının ortaya çıktığını anlatan kadın, "Bu duruma şok oldum. Yıllarca davalarımız sürdü. 2018 yılında ise 'Akıl sağlığı yerindedir' raporu alıp tekrar evlendi." dedi.

2019 yılında yeniden yargılama için başvuru yaptıklarını anlatan Yalçın, "Çünkü eski eşim yeniden evlenmişti, araç kullanıyordu ve hayatını gayet normal bir şekilde sürdürüyordu. Bu da demek oluyordu ki ortada bir aldatmaca, bir kandırmaca vardı." şeklinde konuştu.

Mal paylaşımı sürecinde de eski eşiyle sıkıntılar yaşadığını belirten Yalçın, "Aslında bu başvurumuzun kabul edilmesi gerekirdi. Ancak tam tersine, mahkeme tüm taleplerimizi reddetti. Biz de bu kararı istinafa taşıdık." dedi.