Boşanma davası hukuk mücadelesine dönüştü: "Alacağım 100 milyon lirayı aştı"
2006 yılında açılan bir boşanma davası, Nilüfer Yalçın isimli kadının hukuk mücadelesine dönüştü. Eski eşinin, "Akıl sağlığı yerinde değildir." raporu alarak yargı organlarını kandırdığını söyleyen kadın, "Alacağım 100 milyon lirayı aştı." dedi.
Antalya'da 2006 yılında açılıp, 2014 yılında karara bağlanan boşanma davası sonrası başlayan hukuk mücadelesi, 19 yıldır sürüyor.
Nilüfer Yalçın isimli kadının, boşandığı eşi Ç.C.'ye karşı yürüttüğü hukuk mücadelesinde yeni bir gelişme yaşandı.
Antalya'da yaşayan Nilüfer Yalçın, 26 yıl önce C.Ç. ile evlendi ve çiftin 2001 yılında erkek çocuğu dünyaya geldi.
Yıllar sonra aile içinde yaşanan gayrimenkul anlaşmazlığı, çiftin evlilik birliğine zarar verdi.
2014'TE BOŞANDILAR, 7 YIL ÖNCE RAPOR ALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Mülk tartışması sürerken, C.Ç. yaşananların ardından evi terk etti.
Çift, 2014'te boşandı.
Ancak dava devam ederken 2007'de C.Ç. adına "Akıl sağlığı yerinde değildir." raporu alındığı ortaya çıktı.
"AKIL SAĞLIĞI YERİNDE" RAPORU VERİLDİ
Yalçın ve avukatı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan C.Ç.'nin ruh sağlığına ilişkin resmi rapor talep etti.
Kurum, 2018'de C.Ç.'nin akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin rapor hazırladı.
Ardından 2019'da mal paylaşımıyla ilgili dava açıldı.
2025 YILINDA BİR RAPOR DAHA: AKIL SAĞLIĞI YERİNDE
2025 yılı itibarıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Dairesi, C.Ç.'nin doğuştan bir akıl hastalığı olmadığına ilişkin rapor verdi.
Bölge istinaf mahkemesi, adli tıp raporu ile ilk alınan raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi gerektiğine karar verince daha önceki kararlar bozuldu.
Adli Tıp'ta yeniden muayene edilen C.Ç.'nin, akıl sağlığının yerinde olduğu ikinci kez tescil edildi.
AKIL HASTASI RAPORU ALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI
1999 yılında C.Ç ile evlendiklerini belirten Nilüfer Yalçın, eşinin oğulları 4 yaşındayken evi terk ettiğini söyledi.
Mecburen boşanma davası açmak zorunda kaldığını anlatan kadın, "Davayı açtık ama ne boşanma sürecinde ne de mal rejimiyle ilgili süreçte hiçbir hak talep edemedik. Sebebi ise 2007 yılında karşımıza çıkan bir akıl hastalığı raporuydu." dedi.
"YENİ RAPOR ALIP, YENİDEN EVLENDİ"
Eski eşi hakkında akıl hastası raporu aldırıldığının ortaya çıktığını anlatan kadın, "Bu duruma şok oldum. Yıllarca davalarımız sürdü. 2018 yılında ise 'Akıl sağlığı yerindedir' raporu alıp tekrar evlendi." dedi.
2019 yılında yeniden yargılama için başvuru yaptıklarını anlatan Yalçın, "Çünkü eski eşim yeniden evlenmişti, araç kullanıyordu ve hayatını gayet normal bir şekilde sürdürüyordu. Bu da demek oluyordu ki ortada bir aldatmaca, bir kandırmaca vardı." şeklinde konuştu.
Mal paylaşımı sürecinde de eski eşiyle sıkıntılar yaşadığını belirten Yalçın, "Aslında bu başvurumuzun kabul edilmesi gerekirdi. Ancak tam tersine, mahkeme tüm taleplerimizi reddetti. Biz de bu kararı istinafa taşıdık." dedi.
"19 YILDIR MAĞDURUM"
Eski eşinin akıl hastası olmadığını söyleyen Yalçın, 19 yıldır mağdur olduğunu belirterek, "Reddedilen davalar için vekalet ücreti ödedim. Her yerim hacizli. Borç içindeyim. Oğlum 24 yaşına geldi ve ona bir gelecek hazırlamaya çalışıyorum. Karşı taraf gayet zengin, refah içinde yaşıyor. Ben ise haftanın 3 günü adliyeye gidip geliyorum. Evim dosyalarla dolu." ifadelerini kullandı.
"ALACAĞIM 100 MİLYON LİRAYI AŞTI"
19 yılda 400 duruşma görüldüğünü belirten Yalçın, şöyle devam etti:
"Oğlum, 'Anne yine mi avukata gidiyorsun?' diyor. Çünkü evimize sürekli tebligatlar geliyor. Ben artık çok yoruldum. Her şey reddediliyor.
Benim eski eşimden sadece nafaka değil, ciddi alacaklarım var. Gelirler hesaplandığında, alacağım 100 milyon lirayı aştı. Petrollerden alacaklarım var.
Dosya numaraları sürekli değişiyor ama durum değişmiyor. Eski eşimin aldığı akıl sağlığı raporları yargıyı kandırmış oldu."
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