Boşanma davası sonrası silahlı saldırı

Adana'da silahla vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Necmettin (41) ve Fatma Çakmak çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak için mahkemeye başvurdu.



Çiftin bugün Adana Adliyesi’nde görülmesi planlanan duruşması ertelendi ve çift boşanamadı.

Mahkeme çıkışı Fatma Çakmak’ın akrabaları iddiaya göre, Necmettin Çakmak’a saldırdı. Ancak çevredekilerin araya girmesiyle Necmettin Çakmak uzaklaştırıldı.



YOLDA YÜRÜRKEN VURULDU



Saat 15.00 sıralarında Necmettin Çakmak, Saydam Caddesi’nde yürürken bir grup tarafından önü kesildi ve önce darp edildi. Daha sonra gruptan bir kişi belinden çıkarttığı tabanca ile Çakmak’ın başına 1 el ateş etti.

Necmettin Çakmak, kanlar içerisinde yere yığılırken grup otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Çakmak’ı hastaneye kaldırırken polis ekipleri olaya karıştığı öne sürülen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.



KAYINPEDERİNİ BIÇAKLAMIŞ

Öte yandan Necmettin Çakmak’ın geçtiğimiz sene kayınbiraderini bıçakladığı için cezaevine girdiği ve yeni çıktığı öğrenildi. Çakmak’ın hastanede tedavisi sürerken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.