Boşanma davasında emsal karar! "Bu karar kalıplaşmış algıları yıktı"

ERKEĞE NAFAKA KARARI ÇIKTI

Duruşmada söz alan S.B.'nin avukatı A. İslam Gezer, müvekkilinin işten çıkarıldığını ve işsiz olduğunu belirtip, bu sebepten ötürü tedbir nafakası talebinde bulundu.

Ş.B.'nin avukatı ise talebin reddinin verilmesini istedi.

Tarafları dinleyen hakim, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını dikkate alarak pastane işleten Ş.B.'nin, S.B.'ye dava tarihinden itibaren aylık 5 bin liralık tedbir nafakasının yargılama kesinleşmesine kadar ödenmesine karar verdi.

"TEDBİR NAFAKASI KARARI VERİLİRKEN KUSUR DAHİ ARANMAZ"

S.B.'nin avukatlarından A. İslam Gezer, "Tedbir nafakası, sosyal ve ekonomik açıdan zayıf olan tarafı desteklemek amacıyla öngörülmüş maddi bir tedbirdir. Mahkemece tedbir nafakasına hükmedilirken, esas alınan temel unsur, tarafların sosyal ve ekonomik durumudur. Tedbir nafakası kararı verilirken kusur dahi aranmaz." dedi.

Kadın ve erkeğin hukuk önünde eşit olduğunu belirten Gezer, "Erkeğin sosyal ve ekonomik açıdan zayıf olması halinde de bu nafakaya erkek lehine hükmedilmesi mümkündür." şeklinde konuştu.

Avukat Gezer, "Bahse konu davada da erkeğin işsiz olduğu ve ekonomik ile sosyal açıdan desteklenmesi gerektiği anlaşıldığından, erkek lehine tedbir nafakasına hükmedilmiştir." ifadelerini kullandı.

S.B.'nin avukatlarından Elif Büşra Berber ise "Toplumda boşanma aşamasındaki nafakanın yalnızca kadın ve çocuklar lehine hükmedildiği yönündeki yerleşik algı gerçeği yansıtmamakta olup, kanunun ve adaletin ruhuna da aykırıdır." dedi.

"KARAR, KALIPLAŞMIŞ ALGILARI YIKTI"

Berber, "Mahkemenin bu kararı, toplum nezdinde oluşmuş ve kalıplaşmış algıları yıkmakla birlikte, kanunun tam olarak tatbik edilmesi halinde ulaşılmak istenen amaca hizmet etmiştir." ifadelerini kullandı.