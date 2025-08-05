Boşanma davasında emsal nitelikte karar: Kayınpederinin evi tahsis edildi

İstanbul'da görülen bir boşanma davasında emsal nitelikte bir karara imza atıldı. Boşanma davası devam eden bir kadına, kayınpederine ait ev tahsis edildi.

Boşanma davasında emsal nitelikte karar: Kayınpederinin evi tahsis edildi

İstanbul 7'nci Aile Mahkemesi'nde görülen çekişmeli davasında önemli bir karara imza atıldı.

İstanbul'da yaşayan B.A. ile M.A., 2021 Şubat ayında evlendi.

Ancak zaman geçtikte çift arasında sorunlar başladı.

Çift çekişmeli boşanmaya gitti.

AYM'den boşanma davaları için önemli karar

AYM'den boşanma davaları için önemli karar

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Bunun üzerine B.A., eşiyle birlikte yaşadıkları babasına ait olan evden taşındı.

Sonrasında hem B.A. hem de babası, kendi evlerinde oturdukları gerekçesiyle M.A.'nın evi tahliye etmesini talep etti.

İtirazlar ve talep ışığında İstanbul Anadolu Adliyesi 7'nci Aile Mahkemesi, söz konusu konutun tahsisi hakkında ara karar verdi.

, evin M.A.'ya tahsis edilmesine karar verdi.

"AMAÇ BARINMA HAKKINI SAĞLAMAK"

M.A.'nın avukatı karara ilişkin yaptığı açıklamda, "Kanun koyucunun amacı burada kadın-erkek ayrımı değildir, aksine olması gerektiği gibi ekonomik ve sosyal açıdan zayıf olan tarafı korumak, barınma hakkını sağlamaktır. Uygulamada artık bu husus sıklıkla karşımıza çıkmaktadır." diye konuştu.

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