Boşanma davasında emsal nitelikte karar: Kayınpederinin evi tahsis edildi

Bunun üzerine B.A., eşiyle birlikte yaşadıkları babasına ait olan evden taşındı.

Sonrasında hem B.A. hem de babası, kendi evlerinde oturdukları gerekçesiyle M.A.'nın evi tahliye etmesini talep etti.

İtirazlar ve talep ışığında İstanbul Anadolu Adliyesi 7'nci Aile Mahkemesi, söz konusu konutun tahsisi hakkında ara karar verdi.

Mahkeme, evin M.A.'ya tahsis edilmesine karar verdi.

"AMAÇ BARINMA HAKKINI SAĞLAMAK"

M.A.'nın avukatı karara ilişkin yaptığı açıklamda, "Kanun koyucunun amacı burada kadın-erkek ayrımı değildir, aksine olması gerektiği gibi ekonomik ve sosyal açıdan zayıf olan tarafı korumak, barınma hakkını sağlamaktır. Uygulamada artık bu husus sıklıkla karşımıza çıkmaktadır." diye konuştu.