08.12.2025 14:49

Boşanma davasından çıkıp eşini sırtından bıçakladı
Aydın'ın Efeler ilçesinde boşanma davasından çıkan çift, adliye önünde kavga etti. Boşanma aşamasındaki eşini sırtından bıçaklayan zanlı, gözaltına alındı.

Efeler ilçesi Hükümet Bulvarı üzerindeki Aydın Adliyesi önünde boşanma aşamasında oldukları öğrenilen S.G. ile eşi G.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma açıktı. 

 

İkili arasında tartışma yaşanırken S.G. yanındaki bıçakla eşi G.G.'yi sırtından bıçakladı.  

 

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. 

 

GÖZALTINDA

 

Olayın ardından kaçmaya çalışan S.G.'yi polis havaya ateş ederek yakalandı. Şüpheli, gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

