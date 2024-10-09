Boşanma davasından çıkıp eski eşine saldırdı
Kahramanmaraş'ta V.K. isimli kişi, boşanma davasından çıktıktan sonra eski eşi D.K.'yı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan D.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaçan şüpheli ise yakalanıp gözaltına alındı.
Kadına yönelik şiddet devam ediyor.
Kahramanmaraş Adliyesi boşanma aşamasında olan D.K. ve V.K., sabah adliyede duruşmaya katıldı.
D.K., ertelenen duruşma çıkışı adliyeden ayrılıp yolun karşısına geçmek isterken kocası V.K. yanına geldi.
Çıkan tartışmada V.K., çocuğunun önünde D.K.'ye bıçakla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan D.K., ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.
D.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken olayın ardından kaçan V.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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