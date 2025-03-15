Boşanma dehşeti: Damat ve kardeşini öldüresiye darp ettiler
Gaziantep'te boşanma davası sonrası kız tarafı erkek tarafına saldırarak damat ve kardeşini ağır yaraladı.
Olay, öğle saatlerinden sonra Gaziantep Adliyesi çıkışında meydana geldi. İddiaya göre boşanma davası sonrası kız tarafı olduğu öğrenilen İskender D., Ersin D. ve ismi öğrenilemeyen 2 şahıs, erkek tarafı damat Şahin G. ile Bahadır G.'yi takip etti.
Bir süre yaşanan takibin ardından İskender D., Ersin D. ve diğer 2 şahıs, aracına çarparak durdurdukları Şahin G. ve Bahadır G.'ye saldırdı. Feci şekilde darbedilen 2 kardeş ağır yaralanırken saldırganlar olay yerinden kaçtı.
Ağır yaralanan 2 kardeş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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