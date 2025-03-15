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Boşanma dehşeti: Damat ve kardeşini öldüresiye darp ettiler

Gaziantep'te boşanma davası sonrası kız tarafı erkek tarafına saldırarak damat ve kardeşini ağır yaraladı.

Boşanma dehşeti: Damat ve kardeşini öldüresiye darp ettiler

Olay, öğle saatlerinden sonra Adliyesi çıkışında meydana geldi. İddiaya göre boşanma davası sonrası kız tarafı olduğu öğrenilen İskender D., Ersin D. ve ismi öğrenilemeyen 2 şahıs, erkek tarafı damat Şahin G. ile Bahadır G.'yi takip etti.

Bir süre yaşanan takibin ardından İskender D., Ersin D. ve diğer 2 şahıs, aracına çarparak durdurdukları Şahin G. ve Bahadır G.'ye saldırdı. Feci şekilde darbedilen 2 kardeş ağır yaralanırken saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan 2 kardeş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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